Foto-Adventskalender, Tag 22 – Billette, bitte! Fotos von Billettschaltern, bevor die Computer übernommen haben. René Wüthrich

Wer im Zug fahren wollte, musste am Schalter ein Billett kaufen. Die Fotos zeigen eine Welt ohne Computer und beeindruckendem Organisationsgrad. SBB Historic R_0775_06

Eine Zugfahrt ist ein Genuss. Auf exklusiver Schiene den Raum durchschneiden, in weitem Bogen eine Ebene dominieren oder sie geradewegs durchzischen, immer Vorfahrt, hindernisfrei, mal blendet die Sonne, mal ist die Scheibe von wandernden Regentropfen zerrissen, Dörfer, Städte, Wiesen ziehen, ja stürzen vorbei, mal glitzert ein See, während sich alles verändert, ist man schön bei sich. Züge haben Eleganz und Energie. Mit dem Zug verbunden sind Kommen und Gehen, Ankunft und Abfahrt, Willkommen und Abschied.

In der Schalterhalle des alten Berner Bahnhofs musste man 1937 für ein Billett eine Weile anstehen. Im Bild die uralte, etwas prunksüchtige Biglietteria, die zwischen 1937 und 1943 abgerissen und durch eine neue Schalteranlage in der Bahnhofshalle ersetzt wurde. SBB Historic SV_192_04

Die Fotos von unbekannten Fotografen öffnen den Blick für die enorm kleinteilige und präzise Organisation hinter den Zugfahrten, die es schon in den 30er- und 40er-Jahren gegeben hat. Jeder Schritt der Organisation scheint sichtbar zu werden, sodass das ganze Bahnhofswesen fast wie eine grosse Maschine erscheinen kann, wobei beispielsweise die Schalterbeamten wie Prozessoren agieren, und die Leute, die Billette kaufen wollen, verschiedene Aufgabenstellungen sind, für die das System dann eine im Voraus bestimmte präzise Lösung anzubieten hat. Die Begriffe waren damals noch praktisch berührbar gewesen, als Billett, Quittung, Fahrplan wie auch das Geld, das wie ein Treibstoff wirkte und die Reiseträume der Menschen wie Lochkarten.

Männer, Mäntel, Aktentasche und Koffer. Nur die beiden Frauen beachten den Fotoapparat. Das Schaltergebäude aus dunklem Holz wirkt opulent, streng, fast biblisch. SBB Historic SV_192_01

Die Fotos waren zur Dokumentation, einige vielleicht für Werbung gemacht worden. Sie hatten keinen künstlerischen Anspruch zu erfüllen, mussten einfach gut fotografiert sein. Aber sie sind keinesfalls ohne Reiz oder Ausdruck. Sie sind nicht einmal besonders nüchtern. Sie öffnen überraschend ein Fenster in die Stimmung der Bahnhofshalle, auf die vielen Reisenden, die dort vor Schaltern warteten, bis die Maschine einen Takt vorspringt und der Nächste an die Reihe kam. Man hört beinahe das Summen, das in der Halle in der Luft lag, die Gerüche und das Widerhallen lauter Geräusche, spürt die Eile der Passanten, bestaunt ihre Kleidung, Hüte, den Stil von Bern.

In den Bildern der verlassenen Schalter von Regionalbahnhöfen, leider unbekannt, wo aufgenommen, liest man wie in einem Buch. Durch eine verschobene Schublade, Billettstapel, abgenutztes Holz und Metall werden die Angestellten wie in einem Negativ wieder präsent. Obwohl rein das Mobiliar abgelichtet werden sollte, ist da viel mehr. Wir lesen die Spuren, welche die Fotografie von der verschwundenen Zeit aufgenommen hat, und ergänzen, was ihnen, und manchmal auch was uns, fehlt.

1943 stand man dann so an. SBB Historic R_0615_04

Oder man hatte Besseres zu tun und ging vorbei. SBB Historic R_0615_06

Was für eine Atmosphäre! Bahnhof Bern unter Volllast am heissen Donnerstag, den 31. Juli 1943, mit neuen Billettschaltern und vielen Leuten beim Anstehen. Um 7 Uhr früh war es an diesem Tag 21,6 Grad warm, am Mittag 33 Grad heiss. SBB Historic R_0617_08

Als wären die Schalter mitten in der Arbeit verlassen worden

Der Billettschalter-Altbau war 1947 noch in Betrieb. SBB Historic F_145_00001_08_014

Stationsbureau: Detailansicht Billettschalter Aufbewahrung des Notengeldes, 1/2 Billette, vorbereitete FA & Abonnemente, lautet die Legende zu diesem Bild dazu Altbau 1945–1946 als Aufnahmedatum. Das in der Schublade sind Silbermünzen. SBB Historic F_145_00001_06_013

Dieser Schalter wurde 1955 fotografiert. Man möchte sich hinstellen und einfach zu arbeiten beginnen. Vielleicht die Organisation, die Ordnung geniessen und dass man alles noch anfassen kann und es nicht digital ist. SBB Historic F_145_00001_08_015

Als hätten die Menschen alles stehen und liegen gelassen und sich in eine neue Zeit aufgemacht. Nur das Mobiliar und das Foto sind noch da. Leider ist bei keinem der Bilder bekannt, wo es aufgenommen wurde. SBB Historic F_145_00001_05_009

Billettschalter Neubau mit Billettschrank ca. 1947. Das war damals modern und bedeutete Zukunft. SBB Historic F_145_00001_08_013

Hinter und vor dem Schalter

Die Kasse musste stimmen und die Buchhaltung auch. Hinter den Schaltern wurde jedes einzelne Billett vor dem Verkaufen genau verbucht. Da musste man ruhig bleiben, auch wenn andere es immer eilig hatten. Mai 1944. SBB Historic R_0775_05

Wie ein Rechenzentrum, eine der vielen Schalter von innen, sog. Einnehmerei im Bahnhof Bern im Mai 1944. Wer hat das Wissen dieser Menschen über Bahnverbindungen, Fahrkarten, Abos und Preise nicht einfach nur bestaunt oder bewundert? SBB Historic R_0775_08

Ein Griff, und da war das Billett. SBB Historic R_0775_11

Anstehen wie vor dem Beichtstuhl. Die Schalter waren 1937 noch mit den Zielorten beschriftet, für die es dort Billette gab. Man musste sich also am richtigen Schalter anstellen. SBB Historic SV_192_02

Schnell, schnell, eine Fahrkarte. SBB Historic

Im November 1969 musste man im Rohbau des neuen Bahnhofs sein Billett kaufen. SBB Historic R_5625_08

Im Juni 1975 im neuen Bahnhof. Noppenboden, genannt Pirelli, vor den neuen Billettschaltern. Auf den Betonwürfeln davor hat man viel Zeit verbracht. SBB Historic R_6303_12

Liebe Leserin, lieber Leser Infos einblenden Der Adventskalender 2022 hat nur noch wenige Türchen zum Öffnen parat. Ich hoffe, dass Sie an den Bilderserien dieses Jahres Freude hatten und etwas Interessantes entdeckt haben. Ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihre Kommentare und die Feedbacks, die Ergänzungen und besonders für die schönen, zum Teil persönlichen Geschichten, die Sie erzählt haben. Sie machen den Adventskalender reich und lebendig und haben mich und die Redaktion sehr gefreut. Falls Sie Ideen haben, Anregungen, Vorschläge oder Wünsche, die Sie mir zum Adventskalender mitteilen möchten, oder wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie ungeniert die Kommentarfunktion unter den jeweiligen Artikeln oder schreiben Sie mir auf die E-Mail Adresse rene.wuethrich@tamedia.ch.



Nun ist der Adventskalender noch nicht ganz fertig. Es verbleiben noch zwei Tage bis Heilig Abend und somit noch Zeit für zwei zusätzliche Bilderserien aus historischen Bilder. Ihnen wünsche ich schon jetzt frohe Festtage und schöne Weihnachten.



Herzliche Grüsse

René Wüthrich



Billettkontrolle im Zug in einem Abteil der dritten Klasse der SBB am 29. September 1943. SBB Historic R_0651_05

Kontrolle von Ferienabonnements durch den Kondukteur im Erstklasswagen im Mai 1945. SBB Historic R_0976_05

Billettkontrolle gab es immer. Hier auch in einem Ersatzbus, weil ein Zug ausgefallen war. SBB Historic R_6313_10

Wollte hingegen jemand sein Billett umtauschen, war das eine halbe Staatsaffäre. SBB Historic SV_292_12

Alte Billette 1944. SBB Historic R_0820_02

