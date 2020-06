Wahrheit-Kolumne – Bill Gates und der Schulhausabwart Verschwörungstheorien? Bitte verschonen Sie «Wahrheit»-Kolumnist Alexander Sury damit. Wobei er über einschlägige Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt. Herrn Bill und Herrn Abegglen zumindest hat er entlarvt. Alexander Sury

Dieser Mann mit dem Besen ist nicht Herr Bill und auch nicht Herr Abegglen. Aber es ist der Abwart vom Schulhaus Neubühl. Also Vorsicht! Foto: Bildarchiv TA

Mein Feindbild hiess Bill, nein, nicht Bill Gates. Es war Herr Bill, der vierschrötige Schulhausabwart, der in seiner Jugend ein bekannter Schwinger gewesen war und auch später nicht zögerte, seine verhasste Kundschaft – Schülerinnen und Schüler – manchmal buchstäblich auf den Rücken zu legen. Herr Bill war Fuchs und Hase in einer Person, der trotz seiner Korpulenz fehlbaren Schülern mit überraschender Leichtfüssigkeit hinterherrannte. Er sah alles und tauchte unfehlbar auf, wenn wir trotz Verbotsschild auf dem Rasen Fussball spielten, in der Betonröhre neben dem Kindergarten rauchten oder in der Dusche einen unserer gloriosen Bauchrutschwettbewerbe veranstalteten.