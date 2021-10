Keine Covid-Infektion – Ehemaliger US-Präsident Bill Clinton ins Spital eingeliefert Wie Reuters berichtet, soll sich der ehemalige US-Präsident Bill Clinton im Spital befinden. Er sei aber nicht wegen einer Covid-Infektion in Behandlung, so sein Sprecher. Samina Stämpfli

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wurde am Donnerstagabend aufgrund einer Infektion ins Spital eingeliefert. AFP

Darum gehts Infos einblenden Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wurde aufgrund einer Infektion ins UC Irvine Medical Center in Kalifornien eingeliefert.

Gemäss seinem Sprecher leide er nicht an einer Covid-Infektion.

Der frühere Präsident Bill Clinton wurde wegen einer nicht mit Covid zusammenhängenden Infektion in das University of California Irvine Medical Center eingeliefert. Er ist «auf dem Weg der Besserung» und «in guter Stimmung», so eine Erklärung von Clintons Sprecher Angel Urena.

Wie sein Sprecher, Angel Ureña weiter auf Twitter schreibt, soll der ehemalige US-Präsident aufgrund der Überwachung im Spital verweilen. Nach zwei Tagen auf der Intensivstation sei die Zahl seiner weissen Blutkörperchen gesunken, er werde weiter mit Antibiotika behandelt, worauf er gut reagiere. Er sei au dem «Weg der Besserung».

Clinton, der von 1993 bis 2001 Präsident der Vereinigten Staaten war, unterzog sich gemäss «Bloomberg» im Jahr 2004 einer Bypass-Operation am Herzen. Sechs Jahre später, im 2010, unterzog er sich einem Eingriff zur Öffnung einer verstopften Koronararterie.

Update folgt.

