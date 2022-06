Tagestipp: «Belle» – Bildgewaltiges Cyber-Märchen «Belle» erzählt die Geschichte eines schüchternen Schulmädchens, das in der virtuellen Welt zum singenden Star wird. Xymna Engel

In der Schule ist Suzu ist ein unscheinbares Mädchen. Doch in der virtuelle Parallelwelt namens «U» mit über 5 Milliarden Usern ist sie ein singender Superstar. Bald trifft sie dort auch auf einen hässlichen Troll, welcher ihr zuerst Angst macht, mit der Zeit freunden sich die beiden aber an. Die Bezüge zu «Die Schöne und das Biest» sind im Anime «Belle» von Mamoru Hosoda gewollt, jedoch transformiert der Filmemacher sie in ein bildgewaltiges Cyber-Märchen voll melodischem J-Pop. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

