Bis zu 194 Dezibel

– Bielersee wird mit extrem lauten Signalen untersucht: Tauchverbot Der Bielersee wird für das Erdwärme-Projekt in Magglingen untersucht. Wegen des Lärms gilt ein Tauchverbot – und Fische werden verschreckt. Vanessa Naef (BT)

Um mögliche Standorte für Erdwärme zu finden, wird derzeit rund um Magglingen gemessen. Unter anderem auch im Bielersee. Wie verträglich ist das für Tiere? Foto: Matthias Käser

Ab dem 16. März bis Ende März wird der Bielersee in hoher Lautstärke beschallt – so laut, dass Taucher nicht tauchen dürfen und Fische temporär die Flucht ergreifen. Grund dafür sind Messungen für den Wärmeverbund Magglingen. Dieser will dereinst Erdwärme (Geothermie) nutzen, um die Baspo-Gebäude zu beheizen. Auch der Bielersee liegt im untersuchten Gebiet.