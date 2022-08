Mit Hilfe von Anwalt – Bielerin tauchte mit Tochter ins Ausland ab Acht Monate lang war eine Bielerin mit ihrem Kind auf der Flucht vor den Behörden. Ihr Anwalt und dessen Sekretärin sollen ihr dabei geholfen haben. Florine Schönmann

Hierhin hätte die Frau ihre Tochter zurückbringen sollen: Das Kinderheim Stern im Ried in Biel. Foto: Lee Knipp

Am 30. Oktober 2015 sollte eine Frau ihre damals gut einjährige Tochter, für die ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen worden war, ins Bieler Kinderheim Stern im Ried zurückbringen. Stattdessen tauchte sie mit dem Kind ins Ausland ab. Sie versteckte sich in Spanien, Italien und Frankreich, bis sie nach acht Monaten in Marseille angehalten wurde.