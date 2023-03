Mehr Grün, mehr sanfte Mobilität – Bieler Stadtklima-Initiative ist zustande gekommen Mit 2354 Unterschriften ist in Biel eine Klimainitiative zustande gekommen. Besteht sie die formelle Prüfung, wird sie innert zwei Jahren umgesetzt.

Unter anderem soll pro Jahr ein Prozent der Strassenfläche umgenutzt werden. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Initianten der Bieler Stadtklima-Initiative haben insgesamt 2354 Unterschriften eingereicht. Damit sei die Initiative formell zustande gekommen, teilten die Stadtbehörden am Mittwoch mit.

Für das Zustandekommen nötig sind in Biel die Unterschriften von 1/15. der Stimmberechtigten in Gemeindeangelegenheiten, also aktuell 2015 Personen.

Nun erfolgt die materielle Prüfung des Initiativtextes. Erklären die Behörden die Initiative für gültig, muss sie innerhalb von zwei Jahren umgesetzt oder den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt werden.

Die Initiative möchte mehr Grünflächen und sanfte Mobilität in der Stadt Biel. So soll über einen Zeitraum von zehn Jahren jährlich ein Prozent der öffentlichen Strassenfläche umgewandelt werden. Entstehen sollen neue Bereiche für den Langsamverkehr und Flächen für den öffentlichen Verkehr sowie Grün- und Erholungsräume.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.