Autobahn – Bieler Projekt vom Tisch – offene Fragen bleiben Das Ausführungsprojekt für die Westumfahrung von Biel soll nicht weiterverfolgt werden. Unklar ist, wie die Verkehrsprobleme gelöst werden sollen.

Der Widerstand gegen A5-Westast hat sich gelohnt. Im Bild: Gegner organisierten Stadtwanderungen der geplanten Autobahn entlang. Foto: Franziska Scheidegger

Fast zwei Jahre lang rangen Befürworter und Gegner um eine einvernehmliche Lösung. Am Montag übergab die «Dialoggruppe Westast Biel» ihren Schlussbericht an den bernischen Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus (SVP). Dieser wird nun in der Behördendelegation das weitere Vorgehen beraten.

Klar ist für beide Bieler Lager, dass es keine teils offene Autobahn mitten durch die Stadt geben soll, wie sie der Bundesrat eigentlich 2014 bewilligt hat. Beide Seiten bekennen sich aber dazu, dass das Nationalstrassen-Netz doch noch geschlossen wird. Wie dies geschehen soll, ist offen.

Die Befürworter könnten sich vorstellen, die Autobahn komplett in den Boden zu verbannen. Die Gegner finden, anstelle einer Autobahn wäre auch eine Art «nationale Hauptstrasse» denkbar.

Orientieren wollen sich alle Beteiligten an einem «Zukunftsbild der Stadt Biel»: Nicht der Verkehr soll die Entwicklung prägen, sondern die Lebensqualität der Bewohner. Angestrebt werden attraktive Naherholungsgebiete sowie eine Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs.

«Ein Befreiungsschlag»

Trotz vieler ungeklärter Fragen zeigten sich beide Lager am Montag erfreut. «Bieler Bürgerbewegung stoppt Autobahnprojekt», schrieben 13 westastkritische Organisationen in einem Communiqué. Die Bevölkerung habe sich erfolgreich gegen die geplanten Anschlüsse im Stadtzentrum gewehrt und damit schweizweit ein Signal ausgesendet.

Insbesondere zwischen Bahnhof und See komme der Rückzug des offiziellen Projekts einem Befreiungsschlag gleich. Die jahrzehntelange Blockade sei gelöst, nun sei der Weg frei für eine übergreifende städtebauliche Planung.

«Westumfahrung bleibt wichtig»

Die Westast-Befürworter räumten ein, dass das aktuelle Projekt in seiner ursprünglichen Form so nicht umsetzbar sei. Doch das ändere nichts an der Wichtigkeit der A5-Westumfahrung. Würde man ganz auf sie verzichten, würde dies die ganze Region schwächen und die Verkehrssituation weiter verschärfen.

Die Vollendung des Netzbeschlusses sei unerlässlich und unverhandelbar, betont das Komitee Pro A5-Westast. Dasselbe gelte für die vorgezogene Realisierung des Porttunnels, den die Dialoggruppe ja befürworte. Er soll die Gemeinden Nidau und Port von Verkehr entlasten.

Zu den Westast-Befürwortern gehören etwa die Wirtschaftskammer Biel-Seeland, der bernische Handels- und Industrieverein, der kantonale Gewerbeverband und der TCS. Im Lager der Gegner befinden sich unter anderen der VCS, der Berner Heimatschutz, Pro Velo und die Stiftung Landschaftsschutz.

Nicht alle Westast-Gegner haben das Schlusspapier unterzeichnet: Die «IG Häb Sorg zur Stadt» kam zum Schluss, dass die Autobahn auf Stadtgebiet damit nicht vom Tisch sei. Eine Unterschrift komme daher nicht in Frage. Die IG will weiterhin gegen jegliche Erweiterungen der Strassenkapazitäten für den motorisierten Verkehr kämpfen.

2,2-Milliarden-Projekt

Auf der A5 zwischen Neuenburg und Solothurn besteht in Biel eine Lücke im Autobahnnetz. Der Ostast ist seit drei Jahren in Betrieb. Das 2,2 Milliarden Franken teure Projekt für den Westast wurde zwar vom Bundesrat bewilligt, doch wurde der Widerstand gegen eine an zwei Stellen offene Stadtautobahn immer grösser.

Auf Antrag des Kantons Bern sistierte der Bund schliesslich das Plangenehmigungsverfahren. Gegner und Befürworter sollten die Chance erhalten, sich in einem Dialogprozess zu einigen. Moderiert wurde dieser vom Verkehrsexperten Hans Werder.

SDA