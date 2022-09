Im ehemaligen X-Project – Bieler Gesundheitshaus soll Land im Baurecht erhalten Für den Bau des neuen Gesundheitszentrums an der Aarbergstrasse 72 beantragt der Bieler Gemeinderat dem Stadtrat die Erteilung des Baurechts.

Hinter dem Bahnhof Biel soll ein Haus für Gesundheit und Prävention entstehen. Träger sind das Spitalzentrum sowie weitere Akteure aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. Der Gemeinderat will das Land im Baurecht abgeben.

Dazu hat die Stadtregierung ein entsprechendes Geschäft zuhanden des Stadtrats verabschiedet, wie sie am Dienstag mitteilte. Das neue Gesundheitszentrum soll 2026 an der Aarbergstrasse 72 entstehen.

Dort war ehemals das X-Project beheimatet, ein Ort für artistische, künstlerische, kulturelle und soziale Projekte und Experimente für junge Menschen. Aktuell wird das Gebäude für Veranstaltungen des autonomen Jugendzentrums Gaskessels zwischengenutzt, der saniert wird. Für die Zwischennutzung will die Stadt alternative Lösungen anbieten.

An der Aarbergstrasse wollen das Spitalzentrum und seine Partner ein Kompetenzzentrum für ambulante Dienstleistungen für chronisch Kranke aufbauen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass das Bieler Spital 2029 in Brügg einen Neubau beziehen wird.

Mit dem Haus für Gesundheit und Prävention könne ein wesentlicher Teil des ambulanten Angebots in der Innenstadt gewährleistet werden, heisst es in der Mitteilung der Stadtbehörden weiter. Die Liegenschaft an der Aarbergstrasse 72 soll für das neue Gesundheitszentrum zurückgebaut werden.

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat die Genehmigung des Baurechtsvertrages ab dem 1. Januar 2023 für 60 Jahre. Für die Stadt springt ein jährlicher Baurechtszins von 107'525 Franken heraus.

Für die Bereitstellung des Grundstücks fallen Kosten für archäologische Untersuchungen und die Entsorgung von Altlasten an. Dafür wird ein Verpflichtungskredit 2,2 Millionen Franken beantragt.

SDA/ske

