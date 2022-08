Verzögerungen bei der Fachhochschule – Bieler Bauknatsch wirkt sich auf Burgdorfer Gymnasium aus Mehrere Gebäude des Gymnasiums in Burgdorf haben Mängel. Während es beim Umzug der Fachhochschule harzt, soll es hier vorwärtsgehen. Regina Schneeberger

Mehrere Bauten des Gymnasiums sind in die Jahre gekommen. Der Pavillon (links, rotes Flachdach) und das Ergänzungsgebäude (rechts, graues Flachdach) werden abgebrochen. Foto: Beat Mathys

Die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Burgdorf müssen ihre Fitness nicht nur im Sportunterricht unter Beweis stellen. Auch in manchen Pausen ist ein Sprint angesagt. Etwa wenn sie vom Geschichts- in den Deutschunterricht wechseln. Die Schulzimmer liegen nämlich nicht nebeneinander, sondern befinden sich in verschiedenen Gebäuden. Mehrere Stockwerke und ein paar hundert Meter Weg gilt es in zehn Minuten zu bezwingen.