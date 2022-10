Chancenloses Langnau – Biel zieht den SCL Tigers das Fell über die Ohren Nach zuletzt starken Darbietungen müssen die Emmentaler wieder einmal unten durch. 2:7 unterliegen sie im Derby. Für Biel handelt es sich um den achten Sieg de suite. Marco Oppliger

Wenns läuft, dann läufts: Der euphorisierte EHC Biel beendet den Höhenflug der SCL Tigers jäh. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es lässt sich nur erahnen, wie sich Thierry Paterlini in diesem Moment fühlen muss. Angriffswelle um Angriffswelle bricht über sein Team herein, so rasant vorgetragen von den Bielern, dass dem SCL-Trainer irgendwann nur noch das Nachschauen bleibt.

Dabei hatte sich Langnau in den letzten Wochen doch ganz anders präsentiert. Es agierte geradlinig, solid und machte den Gegnern damit das Leben schwer. Höhepunkt dieser Phase war der 3:1-Sieg am letzten Samstag über Meister Zug.

In Biel aber wird der Höhenflug der SCL Tigers jäh beendet. Gleich 2:7 gehen sie im Derby unter. Nicht zuletzt, weil sie im Mitteldrittel komplett den Faden verlieren.



Die 3 Infos einblenden Anthony Huguenin Weil bei den SCL Tigers gleich vier Stürmer fehlen, muss der Verteidiger am Flügel ran. Er steuert immerhin den Assist zum zwischenzeitlichen 2:6 bei. Joel Salzgeber Der Langnauer Stürmer ist nach seiner Fussverletzung an sich wieder fit. Um ihm den Einstieg zu erleichtern, kommt er aber zuerst mit der U20 zum Einsatz. Simon Rytz 39 Jahre alt ist der Goalie mittlerweile. Aber auf seine alten Tage darf er doch nochmals NL-Luft schnuppern. Bereits beim 6:1-Sieg in Langnau hütete der Lysser den Bieler Kasten. Und wieder bekommt er ähnlich wenig zu tun – Rytz hält 21 von 23 Schüssen.

4 Tore in 250 Sekunden

Als Yannick Rathgeb nach 26 Minuten das 3:0 schiesst, öffnet er damit in der Tissot-Arena gewissermassen die Schleusen. 250 Sekunden später steht es bereits 6:0 – weil bei Langnau so ziemlich nichts mehr zusammenpasst. Erst lenkt Vili Saarijärvi einen Schuss von Viktor Lööv noch entscheidend ab. Dann ist die Reihe an Fabio Hofer, der Bieler Topskorer darf im Slot unbedrängt abschliessen.

Das ist doch des Schlechten zu viel für Paterlini: Er nimmt ein Time-Out, versucht dadurch seine Spieler aufzurütteln und gleichzeitig den Schwung der euphorisierten Bieler zu bremsen. Nur verpufft dieses zunächst scheinbar wirkungslos. Denn: Mike Künzle nutzt beim 6:0 eine unübersichtliche Situation nach einem Pfostenschuss Löövs aus.

Natürlich: Mit jedem Bieler Treffer schwindet die Gegenwehr der Langnauer, Torhüter Stéphane Charlin – er erhält wieder einmal den Vorzug gegenüber Luca Boltshauser – kann einem fast schon leid tun. Allerdings zieht auch der Romand nicht seinen besten Abend ein. Yakovenkos 1:0 scheint ebenso haltbar wie Rathgebs 3:0 – bei beiden Treffern hat Charlin freie Sicht. Jedenfalls verpasst er es, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Paterlini allerdings lässt ihn durchspielen.

Langnau im Free-TV

Für Langnau spricht, dass es sich nach dieser Phase nicht komplett gehen lässt. Sami Lepistö und Jules Sturny sorgen noch im Mitteldrittel für eine kleine Schadensbegrenzung.

Derweil surft der EHC Biel einfach weiter auf der Erfolgswelle. Acht Spiele en suite hat die Equipe von Antti Törmänen nun gewonnen. Und das scheint langsam auch den Anhang zu mobilisieren. 5925 Zuschauerinnen und Zuschauer erscheinen zum Derby, so viele wie noch nie in dieser Saison. Sie verabschieden das Team schliesslich unter tosendem Applaus ins freie Wochenende.

Den SCL Tigers dagegen bietet sich bereits am Sonntag zuhause gegen Rapperswil die Chance zur Wiedergutmachung. Erstmals in dieser Saison bestreiten sie das «Game of the Week», welches im Free-TV übertragen wird. Und wer will vor einem solchen Publikum schon eine schlechte Falle machen?





Das Telegramm Infos einblenden Biel – SCL Tigers 7:2 (2:0, 4:2, 1:0) 5925 Zuschauer Tore: 7. Yakovenko (Olofsson, Delémont/6 gegen 5, Strafe gegen Langnau angezeigt) 1:0. 20. (19:53) Künzle (Brunner, Tanner) 2:0. 27. Rathgeb (Lööv, Haas) 3:0. 29. (28:44) Lööv 4:0. 30. (29:33) Hofer (Yakovenko, Haas) 5:0. 31. (30:22) Künzle 6:0. 33. Lepistö (Cadonau) 6:1. 39. Sturny (Huguenin) 6:2. 47. Sallinen (Brunner, Kessler/Ausschluss Douay) 7:2. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Biel. 5-mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Cadonau, Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Saarela, Eakin, Douay; Sturny, Schmutz, Huguenin; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

