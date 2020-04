Blumen in der Stadt – Biel will «Blumenperlen» schützen und fördern Die Einwohnerinnen und Einwohner Biels sollen mithelfen, möglichst viele Standorte von Orchideen zu erfassen. pd

Orchideen üben auf viele Menschen eine besondere Faszination aus. Adrian Moser

Die einheimischen Orchideenarten sind zwar nicht ganz so gross und auffallend wie die Exotinnen, deshalb aber nicht weniger faszinierend. Dies schreibt die Stadt Biel in einer Mitteilung. Sie will diese «Blumenperlen» deshalb schützen und fördern.

Orchideenvorkommen auf Bieler Boden sollen deshalb unter Mithilfe der Bevölkerung erhoben und ein sogenanntes Pflegekonzept für die gefährdeten Standorte erstellt werden. Die Stadt Biel verfüge dank ihrer geografischen Lage am Jurasüdfuss und am See über sehr vielfältige grüne Lebensräume. Entsprechend seien viele bedrohte Pflanzenarten in Biel anzutreffen, so auch verschiedene national geschützte, wilde Orchideen.



Die Stadt Biel will den Bestand der einheimischen Orchideen erhalten, fördern und damit einen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität leisten. In einem ersten Schritt sollen mit Unterstützung der Bevölkerung möglichst viele Standorte von Orchideen erfasst werden. Dadurch wird ein Gesamtbild entstehen, welche Arten, in welcher Anzahl, auf welchen Flächen gedeihen.

Die Bevölkerung ist eingeladen, bei der Erfassung der Orchideenvorkommen mitzuhelfen und Beobachtungen von wilden Orchideen (Art, Anzahl Individuen sowie Standort, möglichst mit präzisen Koordinaten) der Dienststelle Umwelt zu melden: umwelt@biel-bienne.ch oder 032 326 16 11. (pd)