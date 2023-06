«Mediterrane Nächte» – Biel verlängert Öffnungszeiten für Aussenterrassen In der Bieler Innenstadt dürfen die Beizer Aussenterrassen in diesem Sommer versuchsweise bis 1.30 Uhr geöffnet halten. Die Stadt erhofft sich davon eine Attraktivierung des Zentrums.

Der Guisanplatz befindet sich im Gebiet, in dem die Stadt Biel versuchsweise längere Öffnungszeiten für Aussenterrassen bewilligen will. Foto: Martin Bürki (Archiv)

Wie bereits in mehreren anderen Schweizer Städten sollen in diesem Sommer auch in der Bieler Innenstadt für die Terrassen von Gastgewerbebetrieben am Freitag- und Samstagabend versuchsweise verlängerte Öffnungszeiten gelten: Sie dürfen ab dem Wochenende vom 7./8. Juli bis zum letzten Augustwochenende bis 1.30 Uhr geöffnet halten, wie die Stadt Biel am Montag mitteilte. Die Regelung für einen begrenzten Perimeter in der Innenstadt soll auch am 31. August, dem Tag vor dem Nationalfeiertag, gelten.

Mit dem Pilotversuch will die Stadt «zur Attraktivität des Stadtzentrums für die Bevölkerung in den Sommermonaten beitragen», wie es in der Mitteilung heisst. Eine Auswertung soll danach Aufschluss darüber geben, ob die neue Regelung auch in den kommenden Jahren gelten soll.

Interessierte Gastgewerbebetriebe, die sich innerhalb des Versuchsperimeters befinden, können sich bis zum 4. Juli schriftlich bei der Gewerbepolizei des Polizeiinspektorats Biel melden. Dieses macht bereits jetzt darauf aufmerksam, dass im Rahmen der verlängerten Öffnungszeiten «keine Musik abgespielt» werden darf.

awb

