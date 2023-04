So lief das 1. Drittel

Zwei Stockschläge, zwei Treffer, ein Torschütze – so lässt sich das erste Drittel in der Finalissima zwischen Genf und Biel zusammenfassen. Servette-Verteidiger Sami Vatanen ist die tragende Figur. Zuerst schliesst er einen Sololauf übers ganze Eisfeld erfolgreich ab (4.), dann erzielt er in der doppelten Überzahl auch das 2:0 (8.). Biel leistet sich davor innert rund einer Minute zwei Stockschläge – Mike Künzle und Noah Schneeberger landen auf der Bank. Der Stockschlag von Schneeberger im eigenen Slot gibt in der Pause zu reden. «Sehr hart», findet TV-Experte Timo Helbling. «Er hat den Stock gar einfach fallen lassen», meint der Bestrafte selbst gegenüber MySports. Das ungenau spielende Biel findet bis zum Pausenpfiff nicht richtig ins Spiel, auch weil Genf sehr wenig zulässt. Eine richtige Torchance für das Team von Antti Törmänen lässt noch auf sich warten.