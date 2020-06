Rekord-Sozialhilfequote sinkt – Biel feiert Erfolg bei Sozialdienst mit gewagten Vergleichen Die Reorganisation der Sozialabteilung in Biel trägt Früchte. Sozialdirektor Beat Feurer erhält dafür Applaus. Aber zu Recht? Dölf Barben , Carlo Senn

In Biel gibt es viele günstige Wohnungen. Das gilt als einer der Gründe für die hohe Sozialhilfequote. Foto: Barbara Héritier

11,5 Prozent. So hoch war die Sozialhilfequote in der Stadt Biel im Jahr 2017. Ein Jahr später lag sie noch bei 11 Prozent. Das ist in dieser Disziplin bei den Schweizer Städten immer noch Rekord. In Bern liegt die Quote bei 5 Prozent, in der Region Bern Mittelland liegt sie sogar noch etwas tiefer.