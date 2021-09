Sinkende Umfragewerte – Biden zeigt sich zunehmend angriffig Der US-Präsident greift eigene Grenzwächter an und demonstriert in vielen Bereichen ungewohnte Härte. Grund sind fallende Zustimmungsraten. Martin Suter

Von vielen Seiten unter Druck: US-Präsident Joe Biden am Freitag in Washington. Foto: Keystone

«Diese Leute werden bezahlen!», sagte Joe Biden sichtlich erregt. «Es ist eine Untersuchung im Gang, und es wird Folgen geben.»

An seiner kurzen Pressekonferenz am Freitag galten die Emotionen des US-Präsidenten berittenen Grenzwächtern in Texas beim Erfüllen ihres Auftrags, haitianische Migranten am illegalen Übertritt in die USA zu hindern. Biden bezog sich auf Bilder und Videos, die zuvor einen Entrüstungssturm ausgelöst hatten. Auf ihnen ist zu sehen, wie Polizisten der «Border Patrol» ihre Pferde einsetzten, um die zumeist aus Südamerika angereisten Haitianer über den Rio Grande nach Mexiko zurückzuscheuchen.