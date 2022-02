Russen-Aufmarsch an Ukraine-Grenze – Biden: Putin hat sich für Krieg entschieden Der US-Präsident erwartet einen russischen Einmarsch in der Ukraine in wenigen Tagen. Moskau werde auch Kiew angreifen, glaubt er. Zugleich verändert Biden seine Rolle in diesem Konflikt. Hubert Wetzel Washington

US-Präsident Joe Biden ist sich sicher: Putin wird die Ukraine bald angreifen. Foto: Keystone

Dieses Mal gab es kein Spekulationen und kein Drumherumgerede. Die Fragen waren klar, und die Antworten waren es auch: «Haben Sie irgendwelche Anzeichen dafür, ob Präsident Putin sich dazu entschlossen hat, in der Ukraine einzumarschieren?», wurde Joe Biden am Freitagnachmittag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz von einer Journalistin gefragt. «Ich bin davon überzeugt, dass er die Entscheidung getroffen hat», antwortete der US-Präsident. «Wir haben Gründe, das anzunehmen.»



«Nur um das klarzustellen», hakte ein paar Minuten später eine zweite Reporterin nach. «Sie sind davon überzeugt, dass Präsident Putin in der Ukraine einfallen wird. Haben Sie das gerade so gesagt?» «Ja», stimmte Biden zu. «Das habe ich. Ja.»



Wenn man dieses Hin und Her in einem Satz zusammenfassen will, dann lautet dieser: Der Präsident der Vereinigten Staaten geht davon aus, dass nächste Woche in Europa ein grosser Krieg ausbricht.



Zur Begründung seiner Einschätzung verwies Biden darauf, dass die USA über «sehr umfassende Geheimdienstfähigkeiten» verfügten. «Wir haben Grund zu der Annahme, dass die russischen Truppen sich darauf vorbereiten und die Absicht haben, die Ukraine in der kommenden Woche anzugreifen – in den kommenden Tagen», sagte er. «Und wir glauben, dass die ukrainische Hauptstadt Kiew eines ihrer Ziele sein wird, eine Stadt, in der 2,8 Millionen unschuldige Menschen leben.»