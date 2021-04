100 Tage im Amt – Biden hält Rede vor US-Kongress Der US-Präsident folgt der Einladung von Nancy Pelosi und wird am Vorabend seines 100. Amtstages eine erste Bilanz seiner Präsidentschaft ziehen.

Seit seiner Vereidigung am 20. Januar arbeitet Joe Biden eine ehrgeizige Agenda ab, um die Pandemie und ihre schweren Auswirkungen zu bewältigen. Foto: Keystone

Anlässlich seiner ersten einhundert Tage im Amt wird US-Präsident Joe Biden am 28. April eine Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses halten. Biden habe die Einladung der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, angenommen, teilte das Weisse Haus am Dienstag mit. Er werde sich am Vorabend seines 100. Tages im Amt an die Kongressmitglieder richten.

Neugewählte Präsidenten halten traditionell in den ersten Wochen ihrer Amtszeit eine Rede vor beiden Parlamentskammern. In den darauffolgenden Jahren halten sie jedes Jahr eine sogenannte Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress.

Seit seiner Vereidigung am 20. Januar arbeitet Biden eine ehrgeizige Agenda ab, um die Corona-Pandemie und ihre schweren Auswirkungen auf die grösste Volkswirtschaft der Welt zu bewältigen. Das Ziel von einhundert Millionen Impfungen in seinen ersten einhundert Amtstagen wurde bereits nach knapp 60 Tagen erreicht und inzwischen auf 200 Millionen erhöht. Mit mehr als 560’000 Corona-Toten sind die Vereinigten Staaten das am stärken von der Pandemie betroffene Land der Welt.

In der Aussenpolitik leitete Biden umgehend die Abkehr der «America-First»-Politik seines Amtsvorgängers Donald Trump ein, der die traditionellen US-Verbündeten und internationale Zusammenarbeit bei Themen wie dem Klimawandel gemieden hatte.

Nach dem Amtsantritt der Regierung Biden verabschiedete der US-Kongress ein Corona-Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar, um die Konjunktur anzukurbeln. Zudem legte seine Regierung ein Infrastrukturpaket in Höhe von zwei Billionen Dollar für den Ausbau von Strassen, Brücken, Breitband und erneuerbaren Energien vor.

In seiner Antrittsrede als US-Präsident blickt Joe Biden in die Zukunft. Er möchte das Land wieder vereinen und für Chancengleichheit und Gerechtigkeit sorgen. Video: AFP

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.