OECD-Mindeststeuern – Biden droht peinlicher Flop bei Prestigeprojekt Ausgerechnet ein demokratischer US-Senator will dem Abkommen in die Quere kommen. Fraglich ist zudem, ob es noch vor den Zwischenwahlen im November vom US-Parlament verabschiedet wird. Walter Niederberger aus San Francisco

US-Präsident Joe Biden hat Gegenwind aus den eigenen Reihen bei dem Projekt, weltweit die Gewinne von Grosskonzernen mit mindestens 15 Prozent zu besteuern. Foto: Ron Sachs (Keystone)

Finanzministerin Janet Yellen reiste wochenlang durch Europa, um skeptische Regierungen für das wichtigste internationale Steuerabkommen seit Jahrzehnten zu gewinnen. Dem irischen Amtskollegen versicherte sie, auf die USA sei Verlass. Die Regierung Biden werde die geplante OECD-Mindeststeuer von 15 Prozent auf Unternehmensgewinne problemlos durchs Parlament schleusen. Schliesslich wisse man, dass die grösste Volkswirtschaft an Bord sein müsse, um ein Scheitern des Abkommens zu verhindern.

Für Yellen wäre das Abkommen der wichtigste Erfolg auf dem internationalen Parkett; und für US-Präsident Joe Biden ein dringend notwendiger Prestigegewinn. Wenn da nur nicht der demokratische Senator Joe Manchin wäre.

USA verlieren ihre Führungsrolle

Nicht zum ersten Mal, aber diesmal besonders peinlich steigt er aus einem Kompromiss mit der Parteispitze aus. Das Steuerabkommen sei auf keinen Fall akzeptabel, sagt der eigensinnige Senator aus dem Kohlestaat West Virginia. «Kann nicht mitmachen, habe es vom Tisch genommen», erklärte er vor wenigen Tagen einem Lokalsender in West Virginia. «Wir gehen nicht den Weg nach Übersee. Die anderen Länder werden nicht mitmachen. Das wird unsere internationalen Unternehmen benachteiligen und unserer Wirtschaft schaden», gab er zu Protokoll.

Der US-Senator Joe Manchin (rechts), hier bei einer Ausschusssitzung, will von einer Steuerharmonisierung nichts wissen. Foto: J. Scott Applewhite (Keystone)

Der Plan einer Mindeststeuer, den die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) koordiniert, sieht vor, dass international tätige Konzerne mit mindestens 750 Millionen Umsatz mindestens 15 Prozent ihres Gewinns als Steuer abführen müssen.

Nach der Wortmeldung Manchins versuchte Yellen, den Schaden zu minimieren. Alles sei nur eine Frage der Zeit, sagte sie am vergangenen Wochenende am G-20-Treffen der Finanzminister in Bali. Die USA würden nachziehen, sobald andere Länder das Abkommen akzeptierten, versicherte sie. Damit gestand sie aber letztlich ein, dass die USA die Führungsrolle bei dem wichtigen Steuerprojekt verloren haben und auf den Goodwill vor allem der EU angewiesen sind.

Mehr als hoffen kann Yellen aber nicht. Selbst wenn Manchin noch einlenken würde, so fehlt dem US-Kongress schlicht die Zeit, das Abkommen vor den Zwischenwahlen vom November zu behandeln. Da die Republikaner das Abkommen ablehnen und wahrscheinlich die Mehrheit im Abgeordnetenhaus gewinnen werden, droht das Vertragswerk nicht bis 2024 bereit zu sein.

Bis dahin wollen aber die EU und die Schweiz das Abkommen einführen. Sind die USA nicht dabei, so entgehen ihnen nach Angaben des US-Finanzministeriums Steuereinnahmen von rund 200 Milliarden Dollar jährlich.

«Wir müssten nicht mitmachen, aber wir wollen mitmachen.» Ueli Maurer, Bundesrat

Das Vertragswerk ist zwar freiwillig, aber so angelegt, dass die Länder alle Gründe haben, mitzumachen: Nur wenn sie mitziehen, können sie die neue Mindeststeuer von 15 Prozent auf die Gewinne der internationalen Unternehmen erheben.

In der Schweiz geht es um Einnahmen von 1 bis zu 2,5 Milliarden Franken, wie Finanzminister Ueli Maurer im Juni erklärte. «Wir müssten nicht mitmachen, aber wir wollen mitmachen», sagte er. «Schweizer Firmen wollen in der Schweiz besteuert werden.»

Die Steuer gilt für Multis mit weltweit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz. Betroffen sind in der Schweiz rund 200 Schweizer Firmen und 2000 Tochterfirmen ausländischer Unternehmen. Rund zwei Drittel der Kantone haben derzeit einen tieferen Gewinnsteuersatz.

Geplant ist, die Steuer Anfang 2024 einzuführen. Der Bundesrat will die Vorlage deswegen noch in diesem Jahr durchs Parlament schleusen und dem Volk im kommenden Juni zur Abstimmung vorlegen.

Was aber, wenn das Volk dem Beispiel von Manchin folgt und Nein sagt? «Es wäre mehr als ein Schildbürgerstreich», warnt Maurer. Verloren gingen Hunderte von Millionen Franken Steuererträge und die Rechtssicherheit.

Denn wenn die Schweiz nicht die Mindeststeuer erhebt, macht das Ausland Kasse. Führt die Schweiz die Regeln nicht ein, könnten andere Länder die Tochtergesellschaften von Nestlé oder Roche höher besteuern, damit auch die Schweizer Konzerne am Ende die Mindeststeuer zahlen.

«Viele US-Firmen zahlen lieber 15 Prozent in den USA, als dass sie in Deutschland belastet werden.» Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer

Aus Sicht von Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, macht die Opposition von Manchin daher wenig Sinn. «Je mehr sich der Senator sperrt, desto besser für die EU-Länder. Deutschland und die Niederlande etwa würden liebend gerne die US-Multis besteuern, während die USA abseitsstehen», analysiert er.

Aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit werde selbst eine republikanische Regierung schliesslich nachgeben. «Viele US-Firmen werden Druck machen. Sie zahlen lieber 15 Prozent in den USA, als dass sie in Deutschland belastet werden», so Naville.

Das Abkommen soll international tätige Konzerne an der Umgehung der Gewinnsteuer hindern, was viele nahezu zur Perfektion entwickelt haben. Namentlich Tech- und Pharmariesen haben ihre Umsätze jahrzehntelang in Steueroasen verschoben und nach Angaben des Tax Justice Network Regierungen weltweit geschuldete Steuern von 312 Milliarden Dollar vorenthalten. In den USA sind es nun aber ausgerechnet Techgiganten wie Amazon und Google, die das Abkommen unterstützen. Sie sind in Europa in ein Dickicht von digitalen Steuern geraten, das mit dem Abkommen geordnet werden soll.

