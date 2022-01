Wildtiere in der Stadt – Biber schlägt mit Schwanz auf Hund ein Ausgerechnet bei Zürichs beliebtester Hundewiese hat sich ein Biber-Paar eingenistet. Konflikte sind vorprogrammiert. Bereits kam es zu einem ersten Zwischenfall. Cyrill Pinto

Er beobachtete die beiden Biber, die neu die Sihl zu ihrem Revier zählen, in der Dämmerung: Richi Beer vor seinem Kiosk. Foto: Samuel Schalch

Aufmerksame Spaziergänger konnten es nicht übersehen: An der Sihl in der Zürcher Allmend Brunau sind reihenweise Bäume verschwunden. Frische Holzspäne am Ufer und wie Bleistifte zugespitzte Baumstämme deuten auf den Urheber. Nicht etwa das Forstamt war hier tätig. Nein, ein scheuer, nachtaktiver Nager.