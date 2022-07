Im Thunersee in Not geraten – Bewusstlos geborgener Schwimmer in Leissigen verstorben Am Dienstag­nachmittag geriet ein Schwimmer im Thunersee in Not. Er konnte bewusstlos geborgen werden, verstarb aber trotz Rettungs­massnahmen noch vor Ort.

Am Dienstagnachmittag ist im Thunersee bei Leissigen ein Schwimmer in Not geraten. Anwesende private Taucherinnen und Taucher konnten den bewusstlosen Mann kurz nach 15 Uhr aus dem Wasser bergen. Es rückten ein Ambulanzteam, eine Rega-Crew und mehrere Polizeipatrouillen aus.

Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte leiteten anwesende Privatpersonen Rettungs- und Reanimationsmassnahmen ein. Die Einsatzkräfte führten diese anschliessend fort. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit.

Die formelle Identifikation des Verstorbenen steht noch aus, es bestehen aber konkrete Hinweise zu seiner Identität. Gestützt auf die aktuellen Erkenntnisse steht ein medizinisches Problem im Vordergrund, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Der Mann hatte sich auf Höhe des Steinbruchs, unterhalb des Strassenviadukts, zum Schwimmen in den See begeben und war daraufhin in eine Notlage geraten.

pd/nfe

