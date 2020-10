Lebensmittelladen in Köniz ausgeraubt – Bewaffneter Räuber überfällt Denner Filiale im Liebefeld Ein Unbekannter bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und flüchtete schliesslich mit einer unbekannten Menge Bargeld.

Der Ladenräuber wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Kantonspolizei Bern

Ein unbekannter Mann mit Gesichtsmaske hat am Samstagnachmittag einen Lebensmittelladen in der Berner Gemeinde Köniz überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und flüchtete schliesslich mit einer unbekannten Menge Bargeld. Verletzt wurde niemand.

Der Mann betrat den Laden an der Waldeggstrasse in Liebefeld bereits kurz vor 10.20 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Über drei Stunden später, gegen 13.45 Uhr, bedrohte er plötzlich die Angestellte mit einer Waffe und verlangte Bargeld.

Die Frau im Laden kam der Aufforderung nach. Danach verliess der Täter mit der Beute das Geschäft durch einen Nebenausgang.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. Sie suchte Zeugen. Beim Täter soll es sich um einen rund 25 Jahre alten Mann handeln.

SDA