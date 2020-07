Altstadtgasse abgesperrt – Bewaffneter Polizeieinsatz im Berner Stadtzentrum An der Inselgasse nahe dem Bundeshaus ist derzeit ein Polizeieinsatz im Gang . Grund für den Einsatz ist laut Angaben der Polizei «eine Person, die sich selber gefährden könnte».

Die Berner Inselgasse ist derzeit abgesperrt. Foto: Google Maps (Archiv)

Dominik Jäggi von der Kantonspolizei Bern bestätigte den Einsatz an der Inselgasse im Berner Stadtzentrum. Leser-Fotos auf auf blick.ch zeigen an dem Ort mehrere schwer bewaffnete Beamte, am Eingang der Gasse sind Sperren aufgebaut. An der Inselgasse befindet sich unter anderem Büros des Eidgenössischen Departements des Innern.

Bernmobil schreibt auf seiner Website, dass auf den Linien 10 und 19 infolge eines Blaulichteinsatzes die Strecke zwischen Zytglogge und Bern Bahnhof via Bärenplatz umgeleitet werden. Die Dauer der Unterbrechung sei unbekannt .

( awb )