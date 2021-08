Mögliche Schiffsentführung – Bewaffnete Angreifer sollen Tanker im Golf von Oman beschlagnahmt haben Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist möglicherweise ein Schiff entführt worden. Grossbritannien hat eine Warnung wegen eines «Zwischenfalls» abgesetzt.

Der auf maritime Sicherheit spezialisierten Firma Dryad Global zufolge soll das Schiff «Asphalt Princess» involviert sein. Foto: vesselfinder.com

Im Golf von Oman ist möglicherweise ein Schiff entführt worden. Die britische Warnzentrale für die Seefahrt (UKMTO) setzte am Dienstag zunächst eine Warnung ab, wegen eines «Zwischenfalls» etwa 60 Seemeilen östlich des Emirats Fujairah. Alle Schiffe in Nähe dieses Vorfalls sollten bei der Durchfahrt «extrem vorsichtig» sein, hiess es. Die UKMTO sprach kurz darauf in einer weiteren Warnung von einer «möglichen Entführung».

Der auf maritime Sicherheit spezialisierten Firma Dryad Global zufolge soll das Schiff «Asphalt Princess» involviert sein, ein unter der Flagge Panamas fahrender Tanker. Laut «Sky News» soll eine Gruppe von acht oder neun bewaffneten Personen das Schiff bestiegen haben. Die omanische Luftwaffe sei mit Seeaufklärungsflugzeugen in der Gegend im Einsatz, hiess es. Der Golf von Oman liegt zwischen dem Oman und dem Iran.

Schiffe gelangen über den Golf von Oman und die Strasse von Hormus in den Persischen Golf. Die Route gilt als eine der wichtigsten Seeverbindungen des internationalen Handels. Foto: vesselfinder.com

Eine offizielle Bestätigung für den Vorfall gab es zunächst nicht. Es blieb zunächst auch unklar, wie viele Schiffe involviert waren und wer hinter dem angeblichen Angriff stecken könnte. Wie die Associated Press berichtete, sendeten mindestens vier Schiffe Warnungen aus, die besagten, dass sie die Kontrolle über ihr Schiff verloren hätten.





Die Lage in der Region ist vor allem für die Seefahrt angespannt. Immer wieder hatte es dort Zwischenfälle gegeben. Zuletzt waren bei einem Drohnenangriff auf den Öltanker «Mercer Street» im Persischen Golf ein Brite und der rumänische Kapitän getötet worden. Grossbritannien, Rumänien, Israel und die USA machen den Iran für den Zwischenfall verantwortlich. Der Iran wies eine Verwicklung zurück.

