Schutzmassnahmen für die Wasserfassung im Steinwasser – Bevor die Felswand abstürzt Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) wollen einem drohenden Felssturz zuvorkommen und tragen in diesem Sommer ein 600 Kubikmeter grosses absturzgefährdetes Felspaket ab. Bruno Petroni

Dieses 80-jährige Bauwerk wird vom Felspaket im Hintergrund gefährdet. Aus diesem Grund wird die Felswand jetzt abgetragen. Foto: Bruno Petroni

«Wir wollen agieren, nicht reagieren»: Der bei den KWO für die Naturgefahren (Fels, Wasser und Eis) zuständige Daniel Bürki steht am Ufer des vom Steingletscher talwärts fliessenden Steinwassers und blickt beruhigt auf die gegenüberliegende Seite, wo gut 20 Meter über der vor rund 80 Jahren erbauten Wasserfassung die Spezialisten der Gasser Felstechnik AG dabei sind, ein rund 1500 Tonnen schweres, 600 Kubiketer grosses Felspaket und nochmals so viel loses Geröll abzutragen. Diese Stelle liegt gerade mal hundert Meter südlich der Saglikurve an der Strasse zum Sustenpass.