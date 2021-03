100. Geburtstag Joseph Beuys – Beuys, jetzt erst recht! Weshalb die Ideen des Grosskünstlers aktueller sind denn je. Philip Ursprung (Das Magazin)

Dieser Blick: Joseph Beuys, Mythomane, Schamane und grosser Künstler Foto: Gerd Ludwig

«Hast Du ihn gekannt?», wurde ich gelegentlich während der Arbeit am Buch über Joseph Beuys (1921–1986) gefragt. Lange Zeit war die persönliche Begegnung mit Beuys so etwas wie die Voraussetzung, um sich mit seiner Kunst ernsthaft zu beschäftigen. Und noch immer tragen viele Interpretinnen und Interpreten die Erinnerung an Beuys mit sich wie eine kostbare Trophäe, die sie berechtigt, Beuys zu verstehen und ihre Erfahrung weiterzugeben. Nur wer eine seiner Aktionen selbst erlebt habe, könne diese wirklich beurteilen, heisst es manchmal. «Beuys kann man nur durch Beuys» erklären, sagte mir der Kurator Harald Szeemann Anfang der 1990er-Jahre.