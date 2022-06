10 Gartentipps für kleine Flächen – Betonwüsten in Oasen verwandeln Es braucht keinen Garten, um Gemüse oder Blumen anzubauen – ein Balkon reicht. Unser Autor hat seinen schmalen Betonschlauch in ein blühendes Kleinod verwandelt. Er weiss, was es dafür braucht. Roland Grüter

Bodendecker: Den kalten grauen Betonboden hat unser Gartenautor mit einem Holzrost decken lassen. Die Lärchenlatten machen den Aussenbereich wohnlicher. Foto: Vera Hartmann

Dieser Artikel stammt aus der Schweizer Familie

Was die Freude am sogenannten Urban Gardening keineswegs schmälern soll. Denn auch wenige Sträucher, Gemüse und Sommerblüher können beglückend und berauschend wirken, insbesondere in Betonwüsten. Bei mir jedenfalls wirkt die Naturdroge auch auf dem Balkon noch immer, obwohl ich sie mir seit Jahren tagtäglich gönne – so wie viele andere Hobbygärtnerinnen und -gärtner wahrscheinlich auch.