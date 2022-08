Extremsport-Mekka Interlaken – Besuch in der Hauptstadt des Adrenalin-Kicks Was macht Abenteuer-Sportarten für Touristen und Einheimische so attraktiv? Ein Selbstversuch: Canyoning im Saxetbach. Hans Peter Roth

Beim Canyoning bewegt man sich durch Abseilen, Springen oder Gehen durch eine Schlucht. Foto: Christian Pfander

Hochsommer, Hochbetrieb. Ein Kommen und Gehen. Das Zentrum der Outdoor Switzerland AG in Matten gleicht einem Bienenhaus. Eines der gefragtesten Angebote ist aktuell das Canyoning. «Kaum ein anderes Erlebnis bringt dich so intensiv mitten in die Elemente», erklärt Christoph Estermann die grosse Nachfrage, während er einen Minibus mit neun Gästen nach Saxeten steuert. «Der Bach führt aktuell wenig Wasser», sagt der Guide, der auch in der Geschäftsleitung von Outdoor Switzerland sitzt: «So begehen wir heute einen etwas anspruchsvolleren Abschnitt des Saxetbachs.»