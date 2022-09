Übergriffe bei Bern Ballett – Bestürzung, Bedauern und eine Weiterbeschäftigung Trotz massiver Anschuldigungen: Der Probenleiter bleibt weiterhin bei den Bühnen Bern angestellt. Das Ballett-Ensemble hat sich für ihn ausgesprochen. Regula Fuchs Martin Burkhalter Jessica King

Tanzdirektorin Isabelle Bischof, Intendant Florian Scholz und Rechtsanwältin Monika Hirzel nahmen gegenüber den Medien Stellung zu den Vorwürfen. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Probenleiter von Bern Ballett darf weiter am Berner Stadttheater arbeiten, obwohl er Tänzerinnen zumindest verbal belästigt hat. Das gab Florian Scholz, der Intendant der Bühnen Bern, am Donnerstag an einer Medienkonferenz bekannt.