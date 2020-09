Nach Räumung des Bundesplatzes – Bestrafen Bürgerliche nun den Stapi? Der Jungfreisinn sagt Alec von Graffenried nach dem Klimacamp die Abwahl voraus. Bürgerliche Wähler dürfte der Stadtpräsident aber wenn schon aus einem anderen Grund verlieren. Calum MacKenzie

Stadtpräsident Alec von Graffenried bei einem Besuch des Klimacamps auf dem Bundesplatz. Foto: Raphael Moser

Das nun geräumte Klimacamp auf dem Bundesplatz hat in der ganzen Schweiz Wellen geschlagen. Doch welche politischen Konsequenzen wird der Protest nach sich ziehen? Die Aktivistinnen und Aktivisten werden auf einen stärkeren Fokus auf den Klimaschutz im Bundesparlament hoffen. Die Jungfreisinnigen der Stadt Bern machen aber eine andere Vorhersage: «Die Klimajugend hat die Abwahl des Stadtpräsidenten besiegelt», schreibt die Partei auf Twitter. Zuvor hatte sie in einem offenen Brief Alec von Graffenrieds (GFL) Rücktritt verlangt.