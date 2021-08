So kalt wie selten zuvor – Besteht in diesem Sommer noch Hoffnung auf einen Aareschwumm? Bisher war es kein Berner Badesommer. Wegen Hochwasser und kalter Temperaturen war die Aare kaum bebadbar. Doch das könnte sich bald ändern. Alexandra Elia

Während die Berner Aare am 6. August 2018 sommerliche 24 Grad Celsius warm war, bleibt das Thermometer diesen Sommer in einem Bereich, der nichts für Gfrörli ist. Foto: Adrian Moser

Genau drei Jahre ist es her, am 6. August 2018, als Badefreudige im Hitzesommer bei angenehmen Wassertemperaturen von 23,83 Grad Celsius in die Aare sprangen. Ein Sommer, in dem Tausende Menschen in Badehosen und Bikinis den Fluss entlangmarschierten, nur um sich wenige Minuten später im grünblauen Wasser unter der Monbijoubrücke und mit Blick aufs Bundeshaus treiben zu lassen.

Von solchen Szenen kann momentan höchstens sinniert werden. Ein grau verhangener Himmel und Regentropfen lassen kaum sommerliche Gefühle aufkommen, die Aare zeigt sich bei momentan rund 15 Grad Celsius von einer wenig einladenden Seite. «Ich war dieses Jahr noch gar nie in der Aare» – ein Satz, der unter Bernerinnen und Bernern diesen Sommer regelmässig ausgetauscht wird. So liessen lang anhaltende Regenperioden, Gefahren durch Hochwasser und generell kühle Wassertemperaturen den ersehnten Aareschwumm bisher wortwörtlich ins Wasser fallen.