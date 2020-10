Pausenfazit

Ein attraktives erstes Drittel in der PostFinance-Arena geht damit zu Ende. Der SC Bern startet wie die Feuerwehr in diese Partie und geht durch Simon Moser bereits in der vierten Minute in Führung. Auch danach powern die Berner weiter und kommen zu weiteren guten Möglichkeiten, ein zweiter Treffer gelingt dem SCB - trotz Powerplay-Möglichkeit - allerdings nicht.

Der Lausanne HC zeigt sich heute nicht von seiner stärksten Seite. Die Wadtländer sind zwar bemüht, in dieser Partie mitzuhalten. So richtig gelingen will dies jedoch noch nicht. Da kann auch Neuzugang Denis Malgin (noch) nichts daran ändern. Wollen die Lausanner heute Abend mit drei Punkten in die Westschweiz zurückkehren, ist eine Steigerung nötig.