Petition der Gewerkschaft – Bessere Arbeitsbedingungen für Kitas gefordert Die Gewerkschaft VPOD lanciert eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen in den Berner Kindertagesstätten. Die Petitionärinnen fordern unter anderem eine Gesamtarbeitsvertrag.

Die Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstäten sollen verbessert werden, fordert die Gewerkschaft. (Symbolbild/Archiv) Bild: Andrea Zahler

Die Angestellten in Kindertagesstätten sollen im Kanton Bern bessere Arbeitsbedingungen erhalten. Auch sollen die Kitas mehr öffentliche Gelder erhalten. Eine Petition mit diesen Forderungen hat die Gewerkschaft VPOD am Mittwoch lanciert.

Die Petition richtet sich an den Grossen Rat, der im September das Gesetz über die sozialen Leistungsangebote beraten wird. Mit der Vorlage wird die rechtliche Grundlage für eine definitive Einführung von Betreuungsgutscheinen geschaffen.

Die Petitionärinnen möchten, dass das Parlament im Gesetz Vorgaben für bessere Arbeitsbedingungen für Kita-Mitarbeitende macht und einen Gesamtarbeitsvertrag für die Branche vorschreibt. Die konkreten Forderungen der Petition seien zusammen mit Frauen aus der Kinderbetreuung erarbeitet worden, heisst es in der VPOD-Mitteilung.

In der Petition werden unter anderem mehr Zeit und Personal, unangemeldete Kontrollen durch den Kanton sowie mehr öffentliche Gelder gefordert. Die Corona-Krise zeige, dass die Kitas systemrelevant seien.

Die Petition ist unter anderem eine Reaktion auf einen Vorfall in Ostermundigen: Nach dem die Betreiberfirma einer Kita ihren Angestellten einen neuen Arbeitsvertrag zu ungünstigeren Bedingungen angeboten hatten, kündigten dort die rund 30 Mitarbeiter ihre Stelle (lesen Sie an dieser Stelle: «Eklat in der Kindertagesstätte»). Zusätzlich zum Lohn werde auch bei Weiterbildungen und Essen gespart, während die Tarife für die Eltern erhöht würden, so die Vorwürfe.

( SDA /zec )