Lifestyletrend Gewichtsdecke – Besser schlafen mit 10-Kilo-Duvet? Gewichtsdecken sollen bei Schlafstörungen und Angstzuständen helfen – sogar Ikea hat die schwere Bettwäsche nun im Angebot. Die Forschung ist sich uneinig. Tina Huber

Liegt sie unter einem kiloschweren Duvet? Jedenfalls schläft sie gut – und genau das versprechen die Hersteller von Gewichtsdecken. Foto: Getty Images

Wir leben in nervösen Zeiten, das sagt nicht nur unser Gefühl, auch Ökonomen würden dies bestätigen. Unter dem Stichwort «anxiety economy» ist ein ganzer Industriezweig entstanden, dessen einziges Ziel es ist, Produkte zu erfinden, die der angespannten Gesellschaft Linderung verschaffen soll: Medikamente, Meditations-Apps, legale Hanftropfen oder der vor einiger Zeit zum Trend gewordene Fidget Spinner.

Ein weiteres Beispiel sind Gewichtsdecken, also mehrere Kilo schwere Duvets, die sich wie ein schützender Kokon über die schlafende Person legen und ihr Geborgenheit vermitteln sollen. Neuerdings sind sie sogar bei Ikea erhältlich und somit endgültig zum Lifestyleprodukt geworden, das man sich neben Duftkerzen und Trinkgläsern in den Einkaufswagen legt. «Guter Schlaf beginnt mit einer Umarmung», bewirbt der Möbelkonzern die Decke, die dank eingebauten Kunststoffkügelchen zwischen sechs und zehn Kilo auf die Waage bringt. Modelle anderer Hersteller enthalten eingenähte Metallketten oder Glasgranulat, und es gibt sie auch in Leichtversion für Kinder.