FDP in der Krise – Besser falsch regieren als nicht regieren Christian Lindner hat als deutscher Finanzminister Ausgabedisziplin versprochen und macht nun Rekordschulden. Das schadet seiner Partei und bringt die Koalition in Gefahr. Dominique Eigenmann aus Berlin

Wirkt als Finanzminister maximal mit sich zufrieden: FDP-Chef Christian Lindner vorletzte Woche in Berlin. Foto: John MacDougall (AFP)

Das Desaster mit dem verbilligten Benzin und Diesel wirkt dieser Tage wie ein Symbol. FDP-Chef Christian Lindner hatte unbedingt einen «Tankrabatt» gewollt, um nicht nur Mieterinnen und Zuggäste, sondern auch die unter hohen Preisen ächzenden Autofahrer zu entlasten. Dann stellte sich, Überraschung!, heraus, dass die Ölmultis einen Grossteil der Steuersenkung lieber in die eigene Tasche steckten, als diese an die Kunden weiterzugeben. Nun schäumen die Menschen an der Tankstelle erst recht, und die Regierungsparteien schieben sich gegenseitig die Schuld zu.