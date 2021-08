Fallzahlen haben sich verdoppelt – Besonders gefährdet sind jetzt Ungeimpfte aus Risikogruppen Die Corona-Fallzahlen sind Anfang Woche sprunghaft angestiegen. Das erinnert an den Herbst 2020, als sie durch die Decke gingen. Wie gefährlich ist die Situation? Fabian Christl , Dölf Barben

Mitte Juli bestiegen viele in Zürich das Flugzeug. Einige sind mit einer Corona-Infektion heimgekehrt. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Während das Wetter allmählich sommerlich wird, scheint die Pandemie bereits im Herbst angelangt zu sein: Die Corona-Fallzahlen steigen jedenfalls nach einigen relativ entspannten Hochsommerwochen wieder deutlich an. Der Kanton Bern berichtet am Dienstag von 245 bestätigten Fällen. Am Wochenende waren es pro Tag noch 120. Der Sieben-Tage-Durchschnitt der Fallzahlen erhöhte sich binnen einer Woche von 68 auf 118. Zuletzt hatte der Kanton im April so viele neue Fälle an einem Tag gemeldet wie an diesem Dienstag.

Fachleute bleiben gelassen

Sprunghaft steigende Zahlen wie im Oktober vor einem Jahr: Da befürchtet man das Schlimmste. Während längerer Zeit dümpelten die Fallzahlen im Sommer 2020 im zweistelligen und niedrigen dreistelligen Bereich. Mitte Oktober wurden dann plötzlich gegen 300 Infektionen gemeldet. Anfang November gab es Tageswerte im Bereich von 1000. Ein Teil-Lockdown war unvermeidlich. Die Welle ebbte dann allmählich ab. Bis der Sieben-Tage-Durchschnitt wieder zweistellig war, dauerte es aber bis Mitte Februar.