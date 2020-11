Advent, Advent – Besinnliche Zeit trotz Corona Viele Adventsanlässe mussten wegen Corona abgesagt werden. Berner Kirchgemeinden werden kreativ, um doch ein wenig vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Jacqueline Schreier

Das Adventskranzen in Ostermundigen ist auch dieses Jahr – trotz Corona – ein begehrter Anlass. Foto: Adrian Moser

Am Sonntag ist der erste Advent, die Vorweihnachtszeit beginnt. Wegen Corona fallen aber viele traditionelle Anlässe und Bräuche dieses Jahr ins Wasser. So finden in den meisten Gemeinden weder Adventsmärkte noch Konzerte, noch das weihnachtliche Krippenspiel statt. Um sich trotzdem auf Weihnachten einstimmen zu können, haben Berner Kirchgemeinden ihre Adventsanlässe entweder Corona-konform reorganisiert oder eine Alternative dazu gesucht. Das sei ein grosses Bedürfnis der Menschen, gerade jetzt, lautet der Tenor unter den Kirchengemeinden.

Alles im Doppelpack