Die Ausgangslage

Der Bundesrat diskutiert heute über die Frage, wie die Schweiz aus dem zweiten Lockdown herauskommen soll. Auf dem Tisch liegen radikale Forderungen von Wirtschaft und einzelnen Parteien, welche die bis Ende Februar gültigen Massnahmen sofort aufheben wollen. Auch Kantone machen sich für Öffnungsschritte stark und selbst der Epidemiologe Marcel Tanner plädiert für einzelne Lockerungen.

Auf der anderen Seite warnen Experten vor zu hastigen Öffnungen, weil die Virusmutationen aus Grossbritannien, Südafrika und Brasilien in der Schweiz erst gerade überhand nehmen – es sei noch zu früh, um die Auswirkungen abschätzen zu können.

Klar ist, dass der Bundesrat heute einen Öffnungsplan vorlegen muss. Die Bevölkerung ist Corona-müde und braucht eine Perspektive für die nächsten Monate, darüber sind sich alle Experten und Parteien einig. Wie Blick.ch berichtet, will die Landesregierung deshalb einen Öffnungsmechanismus vorstellen, der im Monatsrhythmus Schritte aus dem Lockdown vorgibt, sofern die Fallzahlen dies zulassen. Im Freien soll mehr möglich sein, als in Innenbereichen.

Museen und Zoos ab 1. März wieder offen?

Am 1. März könnte es damit beispielsweise erste Erleichterungen an Orten geben, wo immer Masken getragen werden können und genügend Abstand eingehalten wird – beispielsweise in Museen oder Zoos.

Unbediente Sitzplätze vor Restaurants?

Zur Debatte steht auch die Öffnung von Restaurants in Aussenbereichen. Unbediente SItzplätze für Take-away-Gerichte werden heute bereits in einigen Kantonen toleriert, obwohl dies gegen Bundesrecht verstösst. BAG-Vertreter Patrick Mathys hält eine solche Lösung für denkbar, allerdings gibt es auch mahnende Stimmen. Beginnt es zu regnen, suchen alle Gäste einen Unterstand, drängen vermutlich auch ins Restaurant und könnten Abstände nicht mehr einhalten.

Darf man sein Take-Away-Essen bald wieder auf den Bänken und Tischen vor dem Restaurant verspeisen? Die Temperaturen würden derzeit wieder eher dafür sprechen. Foto: Odile Meylan/24heures

Läden mit strengen Schutzkonzepten?

Auch für den Handel werden Lockerungen diskutiert, möglicherweise bereits ab 1. März. Dafür soll es strenge Schutzkonzepte geben, die Rede ist beispielsweise, dass nur einzelne Kunden zu vorreservierten Zeiten eingelassen werden sollen. Der Gewerbeverband schlägt zudem einen Outdoorverkauf vor. Wann es Erleichterungen für Läden gibt und unter welchen Bedingungen, ist allerdings noch völlig offen.

Denn Schutzkonzepte können eine Ansteckung mit dem Coronavirus nicht zwingend verhindern, gibt Patrick Mathys vom BAG zu bedenken. Wäre das der Fall, wäre die Pandemie wohl bereits beendet. Deshalb sei eine Öffnung von Restaurants und Läden nicht bedenkenlos möglich, nur weil es Schutzkonzepte gebe.

Versammlungen mit bis zu 15 Personen?

Gemäss Blick.ch könnte auch das Versammlungsverbot für mehr als 5 Personen ab 1. März etwas aufgeweicht und wieder auf 15 Personen erhöht werden. Was das für die 5-Personen-Regel in Wohnungen bedeutet, die Besuche in anderen Haushalten derzeit erschwert, ist noch nicht klar.

Verdoppelung der Härtefallgelder?

An der Medienkonferenz, deren Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, soll auch Finanzminister Ueli Maurer eine Erhöhung der Härtefallgelder vorstellen. Diese könnten von derzeit 5 auf 10 Milliarden Franken verdoppelt werden.