Interview zur Berufsbildung – Immer mehr Lernende rasseln durch die Abschluss­prüfung 6600 junge Leute haben im vergangenen Jahr die Lehrabschlussprüfung nicht geschafft – so viele wie seit Jahren nicht mehr. ETH-Bildungsforscher Thomas Bolli sagt, wo das Problem liegt. Dominik Balmer Patrick Meier

Dieser Gipser ist einer der Besten seines Fachs: Hier ist er an den Berufsweltmeisterschaften im Einsatz. Der Beruf allerdings hat eine der höchsten Durchfallquoten bei den Lehrabschlüssen. Foto: Michael Zanghellini (Keystone)

Dass Lernende in der Schweiz ihren Abschluss schaffen, ist keine Selbstverständlichkeit. Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: Über 9 Prozent rasselten im vergangenen Jahr durch die Abschlussprüfung. Das sind 6600 junge Menschen. Die Durchfallquote ist so hoch wie seit 2014 nicht mehr. In einzelnen Berufen beträgt sie sogar 30 Prozent und mehr.