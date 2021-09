15. «Bund»-Essay-Wettbewerb – Berührendes Corona-Tagebuch Der «Bund» hat die Gretchenfrage gestellt: Wie hat Corona unser Leben verändert und wird etwas davon bleiben? Gewonnen hat Annemarie Lanker mit einem sehr persönlichen Text. Joanna Nowotny

Annemarie Lanker ist die Gewinnerin des 15. «Bund»-Essay-Wettbewerbs. Foto: Adrian Moser

Vermissen Sie auch das Händeschütteln? Es gibt eine Lösung, und sie wurde an der Essay-Preisverleihung präsentiert – eine voll automatisierte Begrüssungsstation, mit der Berührungen nur noch in einem Springbrunnen aus Desinfektionsmittel stattfinden. Wie der Rest der anregenden und witzigen Visuals wurde der Film von der Hochschule der Künste Bern (HKB) gestaltet. Das ist eine Art, der Pandemie zu begegnen: mit Humor, und der kam an diesem abwechslungsreichen Abend trotz ernsthafter Thematik nicht zu kurz.

Kabarettist Renato Kaiser führt durch den Abend. Foto: Adrian Moser

Durch das Programm führte auf leichtfüssige Weise der Kabarettist Renato Kaiser, der aktuelle Träger des Salzburger Stiers. Er bedauerte den Wahn der Selbstoptimierung, dem viele im Lockdown anheimgefallen sind, und berichtete vom eigenen eher weniger erfolgreichen Fitness-Programm: «Jetzt mache ich nur noch die langsamsten Burpees der Welt – am Abend lege ich mich hin, am Morgen stehe ich auf.» Humorvoll war auch die Musik: «The High Horse», bestehend aus dem Pianisten Simon Bucher und der Mezzosopranistin Stephanie Szanto, wagten einen wilden Ritt durch Pop, Dance und Klassik. Da traf der Song «Barbie Girl» von Aqua schon mal auf Chopin, was die Lachmuskeln strapazierte und gleichzeitig leicht verstörend war.