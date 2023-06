US-Attentäter Ted Kaczynski – Berüchtigter «Una-Bomber» ist im Gefängnis gestorben Ted Kaczynski ist im Alter von 81 Jahren gestorgen. Er war für eine Briefbomben-Anschlagserie mit drei Toten und 23 Verletzten verantwortlich.

Zu lebenslanger Haft verurteilt: Theodore Kaczynski wird im Januar 1998 nach einer Anhörung von einem US-Marschall aus dem Gerichtsgebäude in Sacramento geführt. Foto: Bob Galbraith (AFP)

Der unter dem Namen «Una-Bomber» berüchtigt gewordene US-Attentäter Ted Kaczynski ist laut Medienberichten tot. Wie die «New York Times» unter Berufung auf die US-Bundespolizei FBI berichtete, wurde Kaczynski im Alter von 81 Jahren am Samstagmorgen tot in seiner Gefängniszelle in Butner im US-Bundesstaat North Carolina aufgefunden. Die Todesursache sei bisher unbekannt. Der ehemalige Mathematikprofessor war für eine von 1978 bis 1995 andauernde Anschlagserie mit Briefbomben verantwortlich, bei der drei Menschen getötet und 23 weitere verletzt wurden.

1996 war der in einer Einsiedlerhütte in den Bergen lebende Kaczynski nach einem Hinweis seiner Bruders festgenommen und 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt worden – trotz bei ihm diagnostizierter paranoider Schizophrenie. Kaczynski hatte selbst auf schuldig plädiert. «Una-Bomber» wurde er genannt, weil sich seine Anschläge vor allem gegen Hochschulen und Fluggesellschaften, auf Englisch «universities ‹n airlines», richteten.

Im September 1995 hatten die «New York Times» und die «Washington Post» ein langes Manifest Kaczynskis veröffentlicht, in dem dieser seine Abscheu gegenüber moderner Technologie und der Welt der Gegenwart äusserte. Im Gegenzug hatte Kaczynski versprochen, seine Anschlagserie zu beenden.

AFP/ij

