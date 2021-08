Ausweitung der Corona-Regeln – Vorerst darf man noch ohne Zertifikat ins Restaurant Die Belastung der Spitäler ist weiterhin hoch, doch die Fallzahlen haben sich stabilisiert. Deshalb verschiebt der Bundesrat wohl den Entscheid zur Ausweitung der Zertifikatspflicht. Markus Brotschi

In den Nachbarländern ist das Covid-Zertifikat für den Restaurantbesuch bereits obligatorisch wie hier in München. Foto: Sven Hoppe (Keystone/DPA)

Die Zahl der Covid-Patienten in Intensivpflege steigt weiter an und nähert sich der Marke von 300. Dieser Wert gilt als eine der Schwellen, die auf eine Überlastung der Intensivstationen hinweisen. Am Dienstag lag die Zahl der Intensivpatienten nur noch wenig unter 300. Dennoch sind die Experten des Bundes nicht mehr so alarmiert wie vor einer Woche. Die gemeldeten Infektionen hätten sich in den vergangenen zwei Wochen stabilisiert, sagte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit (BAG), vor den Medien. Die Auslastung der Intensivpflegeplätze werde aber wegen der zeitlichen Verzögerung zwischen Infektion und Spitaleinweisung wohl auch in den kommenden Tagen noch zunehmen, ebenso die Todesfälle aufgrund von Corona. Die Lage in den Spitälern bleibe angespannt.