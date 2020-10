Ein Maulkorb für «Mister Corona»?

Er trinkt Corona-Bier, springt im Neoprenanzug in die Aare, wird von Corona-Skeptikern bestürmt, und ein Buch über ihn gibt es jetzt auch noch: Daniel Koch, der mittlerweile pensionierte «Mister Corona», ist immer noch allgegenwärtig, obwohl ihn nicht wenige am liebsten auf den Mond schiessen würden. Das gilt wohl auch für den Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor. Er will jetzt vom Bundesrat wissen, ob es nicht angebracht wäre, Koch an seine Pflicht zu erinnern, sich zurückzuhalten – oder von ihm sogar zu verlangen, für eine gewisse Zeit in der öffentlichen Debatte zu schweigen. Was der Bundesrat davon hält, zeigt sich am Montag, dann muss er im Parlament die Frage beantworten. Ein Rüffel ist jedoch kaum zu erwarten. Schliesslich steht Koch nicht mehr auf der Lohnliste des Bundes und kann das Volk weiterhin nerven, wann immer und so oft er will.