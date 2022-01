Editorial zur Corona-Politik – Berset soll endlich sagen, dass er die Durchseuchung will Vielleicht ist es ja richtig, das Virus grassieren zu lassen. Aber dann bitte so, dass es nicht die Spitäler, die Wirtschaft und die Schulen lahmlegt. Meinung Arthur Rutishauser

Arthur Rutishauser ist Chefredaktor der SonntagsZeitung/Tamedia. Foto: Urs Jaudas

Die Ansteckungszahlen bei Corona gehen durch die Decke, doch in Bern passiert seit Wochen nichts. Gerade deshalb verbreitet sich die Omikron-Variante rasend schnell. So schnell, dass man davon ausgehen muss, dass innert kurzer Zeit sich die meisten anstecken werden. Wenn sich jeden Tag, wie im Tessin, drei Prozent der Bevölkerung trotz Impfung das Virus holen, kann sich jeder ausrechnen, wie lange es geht, bis alle drangekommen sind. Schweizweit sind wir bald so weit, dass jeder Fünfte Corona gehabt hat. Genau das nennt man Durchseuchung.

Nun kann man zwar sagen: «Was solls?» Im Moment jedenfalls sieht es so aus, als ob Omikron weit weniger gefährlich ist als die vorher grassierende Delta-Variante. Doch wenn man schon eine Durchseuchung will, dann sollte man auch danach handeln. Was bringt es unter solchen Umständen, wenn man in den Schulen mühsam testet, mit den renitenten Eltern streitet, bis man feststellt, dass es schlicht zu wenig Tests gibt.