1.-Mai-Feier in Biel – Berset sieht EHC Biel als Vorbild im Kampf für soziale Fortschritte Bundespräsident Alain Berset (SP) ist am Tag der Arbeit auf dem Zentralplatz in Biel aufgetreten und hat die Bieler Eishockeyaner gewürdigt.

Alt-Nationalrat Corrado Pardini (r.) macht ein Foto für eine Besucherin mit Bundespräsident Alain Berset, bei einer Veranstaltung zum Tag der Arbeit auf dem Zentralplatz in Biel. Foto: Keystone

Bundespräsident Alain Berset hat an der 1.-Mai-Feier in Biel dazu aufgerufen, den Kampf für soziale Fortschritte fortzusetzen und sich von Rückschritten nicht entmutigen zu lassen. Als Vorbild dafür könne der EHC Biel dienen.

Zwar habe dieser den Meistertitel knapp verpasst. Doch die Eishockeyaner hätten eindrücklich gezeigt, was möglich sei, wenn man zusammenhalte und an sich glaube, sagte Berset am Montagmittag unter dem Applaus des Publikums.

Im Moment gebe es mehrere «Krisen, die sich überlappen, ablösen und verstärken». Die Pandemie, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Klimakrise und die Teuerung verlangten der Gesellschaft vieles ab.

Der 1. Mai sei ein Tag der Ideale, aber auch ein Tag politischer Standortbestimmungen und konkreter Forderungen. «Heute müssen wir einmal mehr feststellen: Die Fortschritte sind klein und ständig drohen Rückschritte.»

Die Inflation, lange totgesagt, sei zurück. Der Anstieg der Grundausgaben sei seit Jahren die grösste finanzielle Belastung für die Haushalte. Energie- und Lebensmittelpreise seien ebenso im Steigen begriffen wie Mieten und Gesundheitskosten.

Im letzten Jahr seien die Krankenkassenprämien stark gestiegen, rief Berset in Erinnerung. «Wir werden älter und profitieren vom medizinischen Fortschritt und vom guten Gesundheitssystem. Aber wir müssen Lösungen finden, um das Kostenwachstum zu bremsen und die Prämienlast zu reduzieren.»

Zunehmende Ungleichheit

«Krisen treffen die Schwächsten immer am stärksten», stellte Berset fest. Die Ungleichheit nehme wieder zu – global gesehen, aber auch innerhalb der einzelnen Länder. Zugleich würden wichtige Fragen in den Hintergrund gedrängt, zum Beispiel die Lohngleichheit.

«Heute müssen wir einmal mehr feststellen: Die Fortschritte sind klein und ständig drohen Rückschritte.» Alain Berset bei seinem Auftritt in Biel Foto: Keystone

«Wir müssen die Probleme anpacken, eines nach dem anderen», sagte Berset. Von Rückschritten dürfe man sich nicht entmutigen lassen. Was in Biel gelte, gelte auch sonst: «Uns wird nichts geschenkt, aber vieles ist möglich.»

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

sda/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.