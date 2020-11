Neue Corona-Regeln – Berset plant Miniquarantäne, um Weihnachten zu retten Treffen zu Hause oder im Restaurant sollen stärker eingeschränkt werden. Mit dieser Verschärfung will Gesundheitsminister Alain Berset die Festtage retten. Fabian Fellmann , Fabian Renz

In Restaurants dürf t en pro Tisch vier Personen aus höchstens zwei Haushalten sitzen: Die Weihnachtsinsel auf dem Bauschänzli in Zürich. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die Regeln des Bundes für private Treffen und Restaurantbesuche sollen noch einmal verschärft werden, und zwar bis kurz vor Weihnachten. Zu Hause dürften sich weiterhin bis zu 10 Personen treffen, neu aber nur noch aus maximal zwei verschiedenen Haushalten. In Restaurants dürften pro Tisch vier Personen sitzen, neu aber ebenfalls nur noch aus höchstens zwei Haushalten. Gelten sollen diese Regeln bis und mit 23. Dezember.

Diese neuen Einschränkungen hat Gesundheitsminister Alain Berset am Montag zur Stellungnahme an die Kantone geschickt. Der entsprechende Verordnungsentwurf liegt dieser Zeitung vor. Darüber entscheiden dürfte der Bundesrat am Freitag. Das Vorbild für die kollektive Miniquarantäne scheint Deutschland zu sein: Dort dürfen sich ebenfalls nur noch Personen aus zwei Haushalten treffen, allerdings ist dort die Obergrenze auf fünf Personen angesetzt.

Wiederanstieg der Fallzahlen verhindern

In der Schweiz dient die Massnahme dazu, vor den Festtagen Kontakte mit einem erhöhten Risiko von Corona-Ansteckungen einzuschränken. Das soll etwas sorglosere Familienfeiern an Weihnachten ermöglichen und einen Wiederanstieg der Fallzahlen in den Wochen danach verhindern. Weil die Einschränkungen am 23. Dezember ablaufen, darf an den Festtagen mit bis zu 10 Personen aus mehreren Haushalten gefeiert werden.

Eine Erleichterung plant Berset einzig für die Silvesternacht – allerdings will er kurz nach dem Jahreswechsel die Lichter löschen. Während derzeit eine landesweite Polizeistunde um 23 Uhr gilt, will es der Bundesrat den Gastrobetrieben ermöglichen, an Neujahr bis 1 Uhr offen zu bleiben.

Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, begrüsst diesen Vorschlag. Das sei «wenigstens ein kleines Zeichen» vonseiten des Bundesrats. Die 2-Haushalte-Regel, wie überhaupt weitere Verschärfungen, hält er dagegen für «unverständlich». Die Situation der Branche sei dramatisch. Überdies hätten sich die Schutzkonzepte im Gastgewerbe bewährt, und die Fallzahlen würden «stark sinken».

Heikle Situation

Allerdings ist der Trend bei den Fallzahlen nicht mehr so eindeutig. Noch gehen sie zurück, doch der Rückgang hat sich verlangsamt. Das hat vor allem mit der Situation in der Deutschschweiz zu tun. Anders als in der Westschweiz stagnieren hier die Fallzahlen oder steigen in einzelnen Kantonen sogar wieder an.

Das zeigt sich auch beim jüngsten R-Wert, den die ETH Zürich am Montag publiziert hat. Der R-Wert gibt die Anzahl Personen an, die ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Liegt der Wert über 1, steigen die Fallzahlen wieder an. Für die ganze Schweiz liegt der Wert derzeit nur noch knapp unter 1, in mehreren Deutschschweizer Kantonen gar darüber. Der R-Wert kann nur zeitlich verzögert geschätzt werden. Er widerspiegelt die Situation in der Schweiz von vor rund 10 Tagen.