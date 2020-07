Entlarvender Blick auf die Bundesstadt – Berns vergessene schwarze Stimme Im Werk «The Bern Book» hielt der afroamerikanische Autor und Künstler Vincent O. Carter der Stadt Bern und ihren Bewohnern einen Spiegel vor. Wohl deshalb gingen Autor und Werk in Bern vergessen. Bernhard Ott

Vincent O. Carter, «The first negro in town», der in den 1950er-Jahren «The Bern Book» geschrieben hat. Foto: Staatsarchiv des Kantons Bern, FN Baumann

Er war Schriftsteller, er war Künstler, und er war schwarz. Als Vincent O. Carter (1924–1983) Mitte der Fünfzigerjahre in Bern «The Bern Book» schrieb, war er allein durch seine Lebensweise und seine Hautfarbe eine Provokation. Es war die Zeit der ersten Waschmaschinen und eines ungebrochenen Glaubens an ein stetiges Wirtschaftswachstum. Und es war die Zeit des Kalten Kriegs, in der die «geistige Landesverteidigung» wieder auflebte. Jede Kritik am System Schweiz wurde als schleichende kommunistische Unterwanderung taxiert. Das gesellschaftliche Klima war von Prüderie und altväterischer Zucht-und-Ordnung-Mentalität geprägt.

Kritik an den herrschenden Zuständen wurde erst zögerlich geäussert. Zwar gab es den Rock’n’Roll, und im sogenannten Kerzenkreis trafen sich ab 1955 die ersten Nonkonformisten. Doch da versammelten sich Männer aus dem Bildungsbürgertum (Frauen waren bloss als Zuhörerinnen geduldet), um über «Volkskultur», Reformpädagogik und Literatur zu diskutieren. Ein junger Afroamerikaner aus ärmlichen Verhältnissen gehörte nicht dazu.