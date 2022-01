Dritte SCB-Niederlage – Berns Toplinie lässt sich immer wieder auskontern Der SC Bern verliert bei Lausanne 3:4, bei allen Gegentreffern steht die eigentliche Paradeformation auf dem Eis. Kristian Kapp

Lausanner Jubel: Der LHC feiert das 1:0, das erste von drei Kontertoren gegen die Berner Nummer-1-Linie. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Drittes Auswärtsspiel im neuen Jahr, dritte Niederlage mit einem Tor Unterschied. Zwei Tage nach dem unfassbaren 7:8 in Biel unterlag der SC Bern auch Lausanne. Obwohl er lange Zeit auf Kurs für einen Punktgewinn war, verlor er 3:4.

Irritierend: Bei allen vier Gegentoren stand die vermeintliche Berner Paradeformation auf dem Eis, jene mit den drei Imports Christian Thomas, Dominik Kahun und Kaspars Daugavins. Und weil ihr selbst kein Treffer bei 5-gegen-5-Hockey gelang, stand für das Trio am Ende eine hässliche Minus-4-Bilanz auf dem Matchblatt. Dass drei der vier Gegentore nach Kontern fielen, machte das Ganze noch unappetitlicher.

Der SCB-Verteidiger hat den besten Zuschauerplatz in der Arena: Er sitzt auf der Berner Bank, erhält aber keine Sekunde Eiszeit – genauso wie Makai Holdener bei Lausanne. Jason Fuchs

Der gebürtige Berner ist die grosse Figur bei Lausanne: Torschütze beim 3:2, wunderbarer Vorbereiter des 2:2 und Abfänger des SCB-Fehlpasses vor dem 1:0. Simon Moser

Der effizienteste Berner Stürmer: Knapp 20 Minuten Eiszeit, gute Störarbeit beim 1:1, Schütze des 3:4-Anschlusstreffers. Am SCB-Captain liegt es nicht.

Es war am Ende keine zwingende Niederlage. So ein Spiel wie das 7:8, ein Match, als hätten die Harlem-Globetrotters das Skript geschrieben, das kann ja mal passieren. Wichtig für den SCB war die Frage, wie er reagieren würde. Wie gut er wieder für Ordnung in der Defensive sorgen würde. War die eigene Zone, inklusive Spielaufbau, zu Saisonbeginn die grösste Baustelle gewesen, hatte sich Bern da nach und nach verbessert gezeigt. Drohte nun ein Rückfall in alte Zeiten?

Dustin Jeffreys Comeback

Nun, der SCB zeigte sich in Lausanne verbessert, auch wenn er hin und wieder Mühe mit dem Forechecking des Gegners hatte. Dies galt umgekehrt auch, das war ein Grund für ein beidseits chancenreiches Spiel. Die Berner waren zudem lange Zeit opportunistisch, lagen darum knapp nach Spielhälfte 2:1 vorne.

Bern holte aus dem Startdrittel mit dem 1:1 das Optimum heraus. Lausanne traf da zwei Mal den Pfosten, der SCB glich 27 Sekunden vor der Sirene aus. Torschütze war Dustin Jeffrey, der nach drei Monaten Verletzungspause sein Comeback gab. Der Center wurde von Vincent Praplan und Simon Moser flankiert, die Drei bildeten das beste Berner Trio.

Akrobatisch: Lausannes Goalie Tobias Stephan wehrt sich gegen Berns Import-Trio Christian Thomas, Dominik Kahun und Kaspars Daugavins (von links). Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Und im Mitteldrittel nützte der SCB das einzige Powerplay des Spiels zur 2:1-Führung. Generell steigerte sich Bern, hatte nun ein Chancenplus. Nach 40 Minuten stand es dennoch 2:2. Immer wieder diese Konter, die der SCB zuliess: Das 1:0 war besonders ärgerlich, weil ein riskanter, und von Jason Fuchs abgefangener Backhand-Pass Daugavins’ am Ursprung stand. Das 2:2 Francis Parés war immerhin brillant herausgespielt von Lausanne.

Bei diesem 2:2 blieb es bis neun Minuten vor Schluss. Dann verlor Daugavins in der eigenen Zone kurz die Übersicht, als Lausannes Verteidiger Genazzi hinter seinem Rücken in den Berner Slot stach: Fuchs nützte den Abpraller zum 3:2, beim nächsten Shift liess sich die Kahun-Linie erneut auskontern: 4:2. Damit war alles entschieden, Mosers Anschlusstor kam erst 29 Sekunden vor Ende und damit zu spät.

Telegramm: Infos einblenden Lausanne – Bern 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) 5045 Zuschauer. Tore: 15. Gernat (Fuchs) 1:0. 20. (19:33) Jeffrey (Beat Gerber) 1:1. 32. Kahun (Daugavins, Untersander/Ausschluss Almond) 1:2. 35. Paré (Fuchs, Gernat) 2:2. 52. Fuchs (Genazzi, Sekac) 3:2. 56. Almond (Bertschy, Riat) 4:2. 60. (59:31) Moser (Fahrni, Praplan/ohne Goalie, mit 6 Feldspielern) 4:3. Strafen: 1mal 2 Minuten Lausanne, keine für Bern. Bemerkungen: Lausanne ohne Baumgartner, Bern ohne Varone, Conacher (überzählig), Scherwey, Blum, Rüfenacht (verletzt), Sciaroni (gesperrt), Thiry (krank). – 40. Gernat verletzt ausgeschieden. – 5. Pfostenschuss Fuchs (Lausanne). 19. Pfostenschuss Bärtschi (Lausanne). – Bern von 58:50 bis 59:31 und von 59:47 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

