BEA oder in der Sporthalle? – Berns Parlamente wollen zurück an die Arbeit Der Stadtrat und auch der Grosse Rat suchen zurzeit nach grossen Sälen, wo sie ihre Sitzungen durchführen könnten. Bei einem Parlament scheint der Sitzungsdrang dabei deutlich höher zu sein. Sophie Reinhardt

2016 tagte der Berner Stadtrat im Münster. Wo wird er es im Mai tun? Foto: Nicole Philipp (Archiv)

Der Berner Stadtrat soll am 14. Mai wieder tagen. Das beschlossen die Berner Fraktionschefs der Parteien in einer gemeinsamen Sitzung via Zoom. «Wir suchen nun nach einem Saal, der mehr als doppelt so gross ist wie der Grossratssaal», sagt Stadtratspräsidentin Barbara Nyffeler. Man prüfe verschiedene Optionen, in denen das Social Distancing eingehalten werden könnte. So stünden die Messehalle auf dem BEA-Gelände, das Münster oder eine grosse Sporthalle als Ersatzstandorte zur Diskussion. Alle hätten Vor- und Nachteile: «Die Messehalle ist eher teuer, und im Münster gibt es keine Möglichkeit, Arbeitstische aufzustellen», sagt Nyffeler. Bis nächste Woche will die höchste Bernerin darüber entscheiden, wo das Parlament seine nächste Sitzung abhalten soll, nötigenfalls bis zu den Sommerferien. Im Zentrum steht wohl die Sporthalle.