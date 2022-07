Wegen Klimawandel und Inflation – Berns Marktfahrer stehen zunehmend unter Druck Vermehrte Wetterextreme, dazu die Inflation: Berns Marktfahrer bekommen globale Ereignisse zu spüren. Was bedeutet das? Besuch bei Gemüsebauer Urs Baumann. Damaris Hohler

Urs Baumann an seinem Marktstand auf dem Bundesplatz: «Beim Direktverkauf spüre ich die Wertschätzung der Kunden.» Foto: Adrian Moser

Wildblumensträusse werden gebunden, Einkaufswägeli geschoben, Karotten gewogen und Heidelbeeren eingepackt – der Wochenmarkt auf dem Bundesplatz ist in vollem Gange. «Grüessech, überchömeters scho?», fragt Urs Baumann eine mit Gemüsesäcken ausgerüstete Kundin. 107 Stände bieten am Dienstagmorgen jeweils ihre Waren in der Berner Innenstadt feil, am Samstagmorgen gar 156. Der Stand Baumanns ist einer der grössten und vielfältigsten: Auf 20 Metern Standfläche bietet der Biobauer über 100 verschiedene Gemüse- und Früchtesorten an, aktuell sind zwei Drittel davon aus eigenem Anbau.